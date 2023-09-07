بريطانيا.. ناشطون يقتحمون مؤتمرا دوليا احتجاجا على مشاركة ممثلين لمصانع أسلحة إسرائيلية (فيديو)

اقتحم ناشطون من منظمة “بالستاين آكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” البريطانية، اجتماعًا ضمن “القمة الدولية للمُرَكَّبات 2023” في بريطانيا، احتجاجًا على مشاركة ممثلين لمصانع أسلحة إسرائيلية وأخرى أوروبية توفّر الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب المنظمة، فقد اجتمع ممثلون لأكبر شركات الأسلحة في العالم، الأربعاء، في مدينة “ميلتون كينز” الإنجليزية، لمناقشة مكونات الأسلحة “الفعالة من حيث التكلفة”.

ووثقت مقاطع مصورة نشرتها المنظمة على حسابها في منصة “إكس” صعود عدد من الناشطين منصة الاجتماع، ورفع العلم الفلسطيني، وترديدهم شعارات مثل “الحرية لفلسطين” و”أنتم مجرمو حرب” و”تجار الموت”.

BREAKING: Palestine Action crash the International Composites Summit, confronting senior representatives of weapons manufacturers for the Israeli military pic.twitter.com/6dWApuodHS — Palestine Action (@Pal_action) September 6, 2023

Actionists disrupted representatives of weapons firms, including Qinetiq, missiles manufacturer MBDA and Leonardo. All of which supply Israel’s apartheid regime #PalestineAction pic.twitter.com/yyzbYV2IDr — Palestine Action (@Pal_action) September 6, 2023

وخلال الأعوام الأخيرة، استهدف ناشطو “بالستاين آكشن” مصانع شركات في بريطانيا تنديدًا بتعاونها مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، حيث اندلع كثير من الاحتجاجات ضد المصانع والمقار التي تمتلكها تلك الشركات في جميع أنحاء بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت شركة “إلبيت سيستمز” لمغادرة مقرها في لندن بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة “العمل من أجل فلسطين”، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أُجبرت شركة “إلبيت” على بيع مصنع “إلبيت فيرانتي” التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية، إثر حملات متتالية من حركة (بالستاين آكشن) استهدفت المصنع لأكثر من عام.

يذكر أن حركة العمل من أجل فلسطين قامت بأول نشاط احتجاجي لها في يوم انطلاقها في يوليو/تموز من عام 2020، واستهدف الفريق في ذاك اليوم مقر شركة “إلبيت سيستمز” في لندن الذي تم إغلاقه بعد ذلك.