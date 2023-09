بريطانيا.. ناشطون يقتحمون مؤتمرا دوليا احتجاجا على مشاركة ممثلين لمصانع أسلحة إسرائيلية (فيديو)

اقتحم ناشطون من منظمة “بالستاين آكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” البريطانية، اجتماعًا ضمن “القمة الدولية للمُرَكَّبات 2023” في بريطانيا، احتجاجًا على مشاركة ممثلين لمصانع أسلحة إسرائيلية وأخرى أوروبية توفّر الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب المنظمة، فقد اجتمع ممثلون لأكبر شركات الأسلحة في العالم، الأربعاء، في مدينة “ميلتون كينز” الإنجليزية، لمناقشة مكونات الأسلحة “الفعالة من حيث التكلفة”.

ووثقت مقاطع مصورة نشرتها المنظمة على حسابها في منصة “إكس” صعود عدد من الناشطين منصة الاجتماع، ورفع العلم الفلسطيني، وترديدهم شعارات مثل “الحرية لفلسطين” و”أنتم مجرمو حرب” و”تجار الموت”.

BREAKING: Palestine Action crash the International Composites Summit, confronting senior representatives of weapons manufacturers for the Israeli military pic.twitter.com/6dWApuodHS

Actionists disrupted representatives of weapons firms, including Qinetiq, missiles manufacturer MBDA and Leonardo. All of which supply Israel’s apartheid regime #PalestineAction pic.twitter.com/yyzbYV2IDr

— Palestine Action (@Pal_action) September 6, 2023