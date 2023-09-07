تشمل ذخائر اليورانيوم المنضب.. الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا (فيديو)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، عن مساعدات جديدة من بلاده لأوكرانيا “يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار”، وذلك خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقًا.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، إن “الولايات المتحدة “ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا”.

وتتضمن الحزمة مساعدة أمنية جديدة عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار، ودعمًا بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن “من المهم مساعدة أوكرانيا على بناء قوة عسكرية قادرة على ردع أي عدوان في المستقبل”.

وذكر أن واشنطن ستستثمر نحو 500 مليون دولار من أجل إعادة بناء الممتلكات التي دمرت جراء الحرب.

وتشمل المساعدات 100 مليون دولار للتمويل العسكري الأجنبي و90.5 مليونًا للمساعدة في إزالة الألغام و300 مليون لدعم إنفاذ القانون في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها من روسيا و206 ملايين للمساعدات الإنسانية و203 ملايين لجهود الإصلاح والتحقيق في جرائم حرب.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، وتشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات “أبرامز”.

NEWS: DOD Announces $175M in Additional Security Assistance for Ukraine

https://t.co/WmPqe8KdMd — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 6, 2023

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة الذخائر الخارقة للدروع والمثيرة للجدل إلى كييف.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1.7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وقال البنتاغون إن المساعدات ستشمل أيضًا أنظمة مضادة للدروع وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية وذخيرة إضافية لأنظمة (هيمارس) الصاروخية.

وبهذا تزيد قيمة المساعدات التي تعهّدت واشنطن بتقديمها لكييف منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022 عن 43 مليار دولار.