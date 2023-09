بريطانيا.. قانون جديد يحد من إنفاق الحكومة على طالبي اللجوء

قالت اللجنة البريطانية المستقلة المسؤولة عن مراقبة تأثير قانون الهجرة الجديد في البلاد، إن القانون قد يحد من قدرة الحكومة على إنفاق المليارات داخل البلاد لمساعدة طالبي اللجوء.

وذكرت اللجنة أن قانون الهجرة غير النظامية ينص على أن من يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، مثل الهجرة غير النظامية باستخدام القوارب الصغيرة عبر البحر، لن يعتبروا من الآن فصاعدًا طالبي لجوء، لذا لن يكون من حقهم الحصول على المساعدات التي توفرها الحكومة البريطانية مثل السكن والطعام.

وأنفقت وزارة الداخلية نحو 2.4 مليار جنيه إسترليني، نحو 3 مليارات دولار، من ميزانية المساعدات الخارجية خلال عام 2022، وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لدفع مستحقات الفنادق التي استخدمت لتسكين اللاجئين وطالبي اللجوء.

NEW update to our review finds that if the Illegal Migration Act is fully implemented, much of the Home Office’s spending on support for asylum seekers in the UK could no longer be counted as aid.

— ICAI (@icai_uk) September 6, 2023