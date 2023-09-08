على متنها طيار مصري.. سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي

عُثر على جثة طيّار فيما لا يزال ثان مفقودًا بعد سقوط مروحية أقلعت من مطار دبي، أمس الخميس، على ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية “وام” نقلًا عن الهيئة العامة للطيران المدني “تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بسقوط طائرة عمودية أقلعت من مطار في دبي.

وجاء في بيان نشرته “وام” أن بلاغًا وصل إلى الهيئة عند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (16.30 بتوقيت غرينتش) وأفاد “بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)” قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت، مساء أمس الخميس من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف البيان أن الطائرة سقطت “في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية”.

الهيئة العامة للطيران المدني: وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية وعمليات الإنقاذ مستمرة #وام https://t.co/4YgOFpyemq pic.twitter.com/LXOGdLYGCb — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 8, 2023

وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة، وأن الإجراءات جميعها تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.

وأكدت الهيئة التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدة الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتعد الشركة المشغل الرئيس للطائرات المروحية التجارية في الإمارة، وقد أسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.