لبنان.. تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة (فيديو)

اندلعت مجددًا، مساء الخميس، اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بين حركة “فتح” ومجموعات مسلحة.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد هدوء حذر دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية شهدها المخيم بين عناصر “فتح”، وفصائل “إسلامية”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أن اشتباكات عين الحلوة “تدور بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، وشهدت استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية”.

وشهد المخيم على خلفية تبادل إطلاق النار، حركة نزوح للمدنيين هربًا من الاشتباكات.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، شهد عين الحلوة اشتباكات مسلحة استمرت 4 أيام، بين “فتح” وفصائل “إسلامية” مسلحة، على خلفية إطلاق نار استهدف أحد القياديين الإسلاميين.

وأدت الاشتباكات، آنذاك، إلى مقتل 14 شخصًا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة “فتح” أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.

وأسس “عين الحلوة” عام 1948، وهو أكبر مخيم للفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفًا.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.