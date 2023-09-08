وزير الثقافة الفلسطيني: معرض فلسطين الدولي للكتاب دليل على فشل المشروع الصهيوني (فيديو)

يرى وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، أن تنظيم معرض للكتاب في بلاده يضم أكثر من 390 دار نشر وعدد كبير من الكتاب دليل على أن فلسطين ما زالت حاضرة على الخريطة، وأن محاولات الاحتلال بإقصاء الشعب الفلسطيني “فاشلة”.

وقال خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، بمناسبة افتتاح المعرض إن حضور العديد من دور النشر من مختلف البلدان العربية هو “رسالة للاحتلال الصهيوني، رغم مشروعه في إزالة ونفي الشعب الفلسطيني، بأن فلسطين لا تزال حاضرة ولا يستطيعون محونا”.

وأضاف أن نجاح هذه الدورة من معرض فلسطين الدولي للكتاب دليل أن للثقافة الفلسطينية دورًا كبيرًا في الوجدان والثقافة العربية، مطالبًا دور النشر والكتاب والشعراء العرب بأن تظل فلسطين حاضرة في كتاباتهم.

وتابع “كل المدن والقرى الفلسطينية كانت عامرة بالكتب وتزخر بمكاتب كبيرة، المشروع الصهيوني لم يكن يتعلق بسرقة الأرض فقط، بل سرقوا أيضًا الرواية عن هذه البلاد وترويج روايتهم حول عدم عروبة فلسطين، لذلك سرقوا المكتبات ودور السينما والإذاعة وكل مكونات الثقافة الفلسطينية”.

وتابع مستدركًا “بالتالي هذا المعرض نوع من تسليط الضوء على النكبة”، لافتًا إلى أن المعرض يكرس لعدم جعل فلسطين قضية ثانوية في الكتب العربية، بل يضعها في القلب منها.

وقال أبو سيف، مطالبًا بالمزيد من مشاركة دور النشر والكتاب، إن “زيارة السجين لا تعني التطبيع مع السجّان، حين يأتي الكتاب العرب ويعانوا مثلما نعاني من التفتيش على الحدود هذا لا يعني أن نقبل هذا الواقع، بل على العكس، وجودهم نوع من التضامن والنضال من أجل فضح هذا الاحتلال الصهيوني”.

وانطلقت صباح الخميس، فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الـ13، بمشاركة أكثر من 390 دار نشر وتوكيل، ومجموعة كتاب وشعراء عرب، ما يجعله أكبر معرض للكتاب في البلاد.

وتحت شعار “75 عامًا من النكبة إلى الدولة باقون”، تنظم وزارة الثقافة الفلسطينية المعرض في أرض المكتبة الوطنية ببلدة سِردا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويستمر حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.