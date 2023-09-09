الاتحاد الإفريقي ينضم رسميًّا إلى مجموعة العشرين عضوًا دائمًا

يمثل أعضاء مجموعة العشرين نحو 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75٪ من التجارة العالمية

انضم الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، عضوًا دائمًا إلى مجموعة العشرين، بطلب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الحالي للقمة المنعقدة في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية “اقترحت الهند منح الاتحاد الإفريقي العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، وأظن أننا جميعا متفقون على ذلك”، مضيفًا “بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين”.

وانضم رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إلى القادة الآخرين المجتمعين في العاصمة الهندية لحضور القمة الـ18 لمجموعة العشرين، حيث سيناقشون قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ والديون.

وسيظى الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، بنفس وضع الاتحاد الأوروبي، التكتل الإقليمي الوحيد الذي يملك عضوية كاملة في مجموعة العشرين. ووضع الاتحاد الأوروبي الحالي هو “منظمة دولية مدعوة”.

وقبل إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي، ضمّت مجموعة العشرين 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة هي الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، والمكسيك، وتركيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وبإضافة الاتحاد الإفريقي يصبح عدد الأعضاء 21 عضوًا.