الجزائر تعزي المغرب وتفتح مجالها الجوي لإيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال

أعربت الجزائر، اليوم السبت، عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة وخلف مئات القتلى والجرحى.

وقررت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والمصابين بالزلزال.

وحسب بيان أصدرته الرئاسة، أبدت السلطات الجزائرية “استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية، وتقدم الجزائر خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

ويأتي البيان في ظل توتر في العلاقات بين البلدين بسبب أزمة الصحراء الغربية، وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب 2021.

ومساء الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وانهيار عدد من المباني، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية، السبت.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، عدم تسجيل ضحايا أو خسائر جراء هزة أرضية شعر بها سكان ولايات غربي البلاد.

🔴هزة أرضية

✅️على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد،

قامت مصالحنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات : تندوف ، بني عباس ، تيميمون، بشار ، النعامة، تلمسان و سيدي بلعباس

✅️لم نسجل اي خسائر بشرية أو مادية. — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 8, 2023

وذكر بيان لإدارة الدفاع المدني أنه على “إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد، قامت فرقنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات تندوف وبني عباس وتيميمون وبشار والنعامة (جمول غرب) وتلمسان وسيدي بلعباس (غرب) ولم تسجل أي خسائر”.