المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة هو الأعنف منذ قرن

حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن زلزال بهذه القوة لم يضرب المنطقة منذ عام 1900

قال ناصر جابور، المسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، إن الزلزل الذي ضرب المملكة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، يعد أعنف هزة أرضية تسجل في المملكة منذ قرن.

وفي تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) اليوم السبت، قال جابور إن الهزة، التي حدد مركزها بقرية إيغيل التي تقع على بعد 80 كليومترا غربي مدينة مراكش، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.

وأوضح جابور أن الهزات الارتدادية عقب الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز، “أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان”، موضحا أن “الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال”.

كاميرا المراقبة تلتقط اللحظة الأولى لـ #زلزال_المغرب وانهيار مبنى على رؤوس المارة pic.twitter.com/x8pCNH3v6v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2023

وأضاف أن “الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حوالي 6 درجات”.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإنه ليس من الشائع وقوع زلزال بهذا الحجم في المنطقة، وأكدت الهيئة أنه لم يضرب المنطقة زلزال بهذه القوة منذ عام 1900، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومترًا ومركزه جبال أطلس.

أهالي بعض المناطق في #المغرب يخرجون إلى الشوارع خوفا من الاهتزازات الإرتدادية#زلزال_المغرب pic.twitter.com/WJM5ZcclUo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2023

وضرب زلزال قويّ منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ مما أدى إلى مقتل 632 شخصا على الأقل وإصابة 392 شخصا حتى الآن، وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين، وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر.