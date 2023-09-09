شهد المغرب عددًا من الزلازل المدمرة التي تسببت في مقتل الآلاف وتدمير آلاف المنازل والمباني

ضرب المغرب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ولم يكن هذا الزلزال هو الأول الذي يضرب المملكة لكنه كان الأعلى على مقياس ريختر.

وكشف ناصر جابور، المسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس يعد أعنف هزة أرضية تسجل في المملكة منذ قرن، وهو ما أكدته أيضًا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقالت إنه لم يضرب المنطقة زلزال بهذه القوة منذ عام 1900.

وعانى المغرب على مدار العقود الماضية من عدد من الزلازل، بعضها كانت قويا وأدى إلى مقتل الآلاف، وبعضها كان ضعيفا فشعر به السكان من دون خسائر. ويقدر الخبراء أن كثرة الزلزال في المغرب تعود إلى وجوده في بؤرة جيولوجية مفصلية لصفيحتين تكتونيتين هما الإفريقية والأوروآسيوية.

وحسب دراسة أعدها المعهد العلمي بجامعة محمد الخامس، ركزت على رصد تاريخ الزلازل بين 1901 و2010، ونشرت عام 2012، فقد ضربت المغرب في هذه المدة 4 زلازل بارزة.

زلزال أغادير المدمر

هزّ مدينةَ أغادير غربي البلاد، صباح يوم 29 فبراير/ شباط 1960، زلزالٌ مدمّر بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص، وإصابة 12 ألفًا آخرين، وتسبب في تشريد 35 ألف شخص، وتدمير نحو 75% من مباني المدينة.

وبعده بتسع سنوات، وتحديدًا في فبراير 1969، وقع زلزال قوي في مدينة لشبونة البرتغالية، ولقربها من المغرب تأثرت المدن الشمالية الغربية من المملكة بالزلزال؛ إذ أدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين في مدينة سلا وآسفي.

زلزال تافيلالت

في أكتوبر/ تشرين الأول 1992 ضرب زلزالان مدينة تافيلالت بجنوب شرق المغرب؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وانهيار عدد من القصور في الريصاني.

زلزالان في الحسيمة

ضرب إقليم الحسيمة بشمال المغرب، زلزالان، الأول كان عام 1994، وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرات، لكنه لم يتسبب في أضرار كبيرة في المباني.

وفي 2004 ضرب المدينة ذاتها زلزال مدمر بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، واعتبر إحدى الكوارث الطبيعية التي شهدتها المملكة.

وأحدث الزلزال دمارًا كبيرًا في الإقليم المحاط بتضاريس جبلية، وتسبب في مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة مئات آخرين، وتشريد أكثر من 15 ألفا نتيجة انهيار أكثر من ألفي مبنى، حسب الدراسة.

زلزال الحوز

كان آخر هذه السلسلة من الزلازل القوية، هو زلزال الحوز (مركز الزلزال) الذي وقع بغرب البلاد في وقت متأخر من أمس الجمعة. وبناء على ما أشارت إليه الدراسة من مستويات قوة الزلازل التي ضربت المغرب خلال العقود الماضية، فإن زلزال الحوز الذي سجل 7 درجات على مقياس ريختر هو الأعنف حتى الآن.

كاميرا المراقبة تلتقط اللحظة الأولى لـ #زلزال_المغرب وانهيار مبنى على رؤوس المارة pic.twitter.com/x8pCNH3v6v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2023

ومن المتوقع أن تضرب المغرب هزات ارتدادية جراء هذا الزلزال، لكن من المفترض أن تكون بحدة أقل، وذلك حسب المسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء ناصر جابور، الذي أكّد أن “الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال”.

وأعلن التلفزيون المغربي، أن عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع مساء أمس، ارتفع إلى 822 قتيلًا و672 مصابًا حتى الآن، وتجري حاليًّا عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.