ثبات شبان لحظة وقوع زلزال المغرب أثناء حلقة ذكر ديني (فيديو)

أظهر تسجيل مصور بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لحظة وقوع الزالزل أثناء حلقة ذكر ديني.

ويظهر في التسجيل المتداول منشدون وهم يبتهلون، قبل أن يُرج المكان بأكمله من أثر الزلزال، فما كان منهم إلا السكون وتلاوة الأذكار.

ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا، حيث أُعجب البعض بثبات الحاضرين واستكمالهم الأذكار.

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة إلى 1037 قتيلًا و1204 جرحى من بينهم 721 بحالة حرجة، معظمهم في مناطق جبلية جنوبي مراكش، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.

وسُجل أكثر من نصف هؤلاء القتلى في إقليمي الحوز (542) وتارودانت (321) ويضمان العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.