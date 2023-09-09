رئيس الجالية المغربية في تركيا: نعمل على إرسال قافلة طبية لتقديم المساعدات لمتضرري زلزال المغرب (فيديو)

قال رئيس الجالية المغربية في تركيا أيوب سالم، السبت، إنهم تلقوا اتصالات من مسؤولين أتراك ومنظمات المجتمع المدني، يؤكدون فيها التضامن مع المغرب في كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وقال سالم في تصريحات للجزيرة مباشر، إن أبناء الجالية المغربية في تركيا يتابعون الحدث من قرب، ويتدارسون طرق التعاون بينهم وبين منظمات المجتمع المدني التركية، لتجهيز قافلة طبية لتقديم المساعدات إلى الأماكن المتضررة جراء الزلزال.

وطالب أهالي بلده بالتوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم، لدعم المصابين والوقوف بجانب ذويهم، مشددًا على أهمية التكافل الاجتماعي والمساندة والتعاون بين أبناء الشعب.

وقدَّم الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقديم التعازي في ضحايا زلزال المغرب، مؤكدًا الدعم الدائم الذي تقدمه أنقرة والشعب التركي إلى المملكة المغربية في جميع الظروف.

ردود الفعل التركية

وكان أردوغان قد أكد وقوف بلاده بجميع إمكانياتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال، قائلًا عبر منشور في منصة إكس “أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كل أفراد الشعب المغربي المتضرر، وأسال الله أن يرحم من فقدوا أرواحهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لشعب المغرب وحكومته، مشددة على استعداد بلادها لتقديم مختلف أنواع الدعم لتضميد جروح المغرب.

وتمنى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش السلامة للشعب المغربي.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان رسمي، السبت، أنه تم تجهيز فريق مكون من 265 شخصًا من آفاد والهلال الأحمر التركي، والإنقاذ الطبي الوطني التابع لوزارة الصحة، إلى جانب منظمات ومؤسسات غير حكومية، للانتقال إلى المنطقة المنكوبة، حال أطلق المغرب نداءً دوليًّا للمساعدة.

وأضاف البيان “ننتظر نداء السلطات المغربية لتسليم 1000 خيمة للمنطقة. نتمنى السلامة للشعب المغربي الذي تضرر من الزلزال، ونتابع التطورات من كثب”.

وأعلن المغرب، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنًا عدة، مساء الجمعة، إلى 1037 وفاة، وفق تقديرات أولية.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان أنه “في حصيلة محدَّثة، بلغ عدد الضحايا 1037 حالة وفاة و1204 إصابات من بينها 721 إصابة خطيرة”.