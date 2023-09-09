زلزال المغرب.. إعلان الحداد الوطني 3 أيام والملك محمد السادس يوجه بتشكيل لجنة وزارية لإعادة الإعمار (فيديو)

أعلن المغرب حدادًا وطنيًّا لمدة 3 أيام، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، ليل الجمعة، مخلفًا أكثر من 1305 قتلى، حسب آخر حصيلة رسمية، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي مساء السبت.

وقال الديوان الملكي في بيان بعد يوم من وقوع الزلزال، إنه سيتم تنكيس العلم الوطني في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي ترأس بالقصر اﻟﻣﻠﻛﻲ في العاصمة اﻟرﺑﺎط ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧُﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، الذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

🔴 صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ (… pic.twitter.com/GE6Dbc626q — 2M.ma (@2MInteractive) September 9, 2023

وتابع البيان أن العاهل المغربي أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته لاستحداث ﻠﺟﻧﺔ وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ عاجل ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم للمواطنين، وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ مستوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.

كما أعطى الملك محمد السادس تعليمات بالتكفل الفوري بالمواطنين الذين أصبحوا من دون مأوى جراء الزلزال.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة ستنشر فرق إنقاذ لتزويد المناطق المتضررة بمياه الشرب النظيفة والإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات.

ومساء أمس الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن وفاة 1305 أشخاص وإصابة 1832 بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم.

وطال الزلزال مدنًا كبرى عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط).