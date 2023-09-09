زلزال المغرب.. امرأة تستغيث: نصف سكان القرية لقوا حتفهم (فيديو)

وجهت امرأة من مدينة تارودانت في المغرب نداء استغاثة، لتقديم الدعم والمساعدة لهم بعد الزلزال.

وقالت المرأة في مقطع مصور إن نصف سكان قريتها لقوا حتفهم، مطالبة بمد يد العون والمساعدة.

وأضافت مناشدةً الجميع “الناس تحت الأنقاض يحتاجون المساعدة، يحتاجون الطعام، يحتاجون العلاج. أي شخص يستطيع المساعدة لا يتأخر”، مؤكدة أن الأطفال الصغار يحتاجون إلى الحليب.

وأشارت إلى طفلة تظهر في الفيديو، وقالت إن عائلتها كلها تحت الأنقاض. كما أشارت إلى امرأة، وقالت إنها مصابة في رجلها هي وولدها.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1037 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن 1204 أشخاص أصيبوا بينهم 721 بحالة خطرة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.