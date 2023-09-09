زلزال المغرب.. شاهد عيان يبث مناشدات لإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض (فيديو)

تسبب الزلزال الذي ضرب المغرب في وفاة 632 شخصًا و392 مصابًا حتى الآن

بثّ شاهد عيان من المغرب مقاطع فيديو من بناية تضررت بشكل كبير من الزلزال في قرية مولاي إبراهيم التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن مراكش.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثها الشاهد عبر فيسبوك، ضحايا ودمارا في البناية السكنية، وسط مناشدات واستغاثات للمطالبة بقدوم أطقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض عقب الزلزال.

وذكر الشاهد في تدوينة عبر فيسبوك مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف لم تصل إلى المكان.

وضرب زلزال قويّ منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة مبكرة اليوم السبت؛ مما أدى إلى مقتل 632 شخصا على الأقل وإصابة 392 آخرين، وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة. كما قال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال هو الأعنف الذي يضرب البلاد منذ قرن.