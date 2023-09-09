زلزال المغرب.. عرب في تركيا يطالبون الحكومات العربية بتقديم الدعم العاجل (فيديو)

أعرب عدد من المقيمين العرب في تركيا عن تضامنهم مع شعب المغرب، جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة، داعين الحكومات العربية إلى تقديم كامل الدعم للمملكة.

وأعرب مشارك عراقي في تركيا عن تضامنه مع الشعب المغربي في مصابه، وطالب الحكومة العراقية بالوقوف مع المغرب ومده بالمساعدات الطبية.

ودعا مواطن بحريني إلى وقوف العرب جميعًا مع الشعب المغربي، قائلًا “حزننا شديد وسنفرح عندما نجد العرب جميعًا يقفون معهم”.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1305 أشخاص على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.