زلزال المغرب.. فرق الإنقاذ تنقل الجرحى بالمروحيات ومراكش القديمة تستفيق على أضرار كبيرة (فيديو)

تداول ناشطون ومنصات مغربية العديد من مقاطع الفيديو والصور، التي توثق معاناة الناجين والجرحى جراء الزلزال الذي ضرب مدنًا عدة بالمملكة مساء أمس الجمعة.

وتُظهر اللقطات الواردة من المغرب الوضع الكارثي للمنكوبين، حيث أظهر مقطع فيديو تداولته منصات محلية مغربية وجود عدد من المصابين في منطقة “تلات نيعقوب” إثر الزلزال، وسط محاولة من السلطات وجهاز الوقاية المدنية للوصول إليهم عبر طائرات مروحية.





ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1037 وفاة وفق تقديرات أولية، وذكرت في بيان أنه “في حصيلة محدَّثة بلغ عدد الضحايا 1037 حالة وفاة و1204 إصابات من بينها 721 إصابة خطيرة”.





وفي مراكش، استفاق سكان المدينة العتيقة (وسط) على وقع انهيارات عدة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وخلَّف الزلزال انهيارات بالمدينة العتيقة التي تُعَد أبرز معالم مراكش، والتي توجد على مشارف ساحة جامع الفنا الشهيرة.

كما انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة غير أن سكانًا أبلغوا بأن معظمها يبدو غير مأهول.

وغطى الركام أزقة حي الملاح اليهودي القديم في وسط مراكش بعدما انهارت أبنية قديمة وتحطمت أسقف خشبية.

وضرب زلزال المغرب منطقة بالقرب من مراكش، المدينة المحبوبة لدى المغاربة والسائحين الأجانب بسبب مساجدها وقصورها ومعاهدها الدينية التي تعود إلى القرون الوسطى والمزينة ببلاط الفسيفساء الزاهي وسط متاهة من الأزقة الوردية.

وحتى صباح اليوم، لم يكن حجم الأضرار التي لحقت بمراكش قد اتضح بعد، لكن معظم المواقع التاريخية الرئيسية في المدينة القديمة بدت سليمة إلى حد كبير. ومراكش مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.





وبدا التراث ذو القيمة العالية سليمًا عند ساحة جامع الفنا، وهي أهم معالم مراكش، ويطل عليها أيضًا جامع الكتبية الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى، والتي يوجد بها فنانو الشوارع وأكشاك السوق ومروضو الثعابين.

وبدت مئذنة الكتبية الشاهقة التي تتم صيانتها بعناية نظرًا لقيمتها الكبيرة سليمة، لكن مئذنة مسجد أقل شهرة في جزء آخر من الساحة الواسعة انهارت وحطمت أنقاضها بعض السيارات.

وفي منطقة أمزميز، تكشفت آثار الدمار مع الساعات الأولى من صباح اليوم، فالمناطق الجبلية حيث تنتشر القرى النائية كانت أكثر المناطق تضررًا من جراء الزلزال الذي ضرب وسط المغرب، ومن بين هذه القرى “أمزميز” القريبة من مركز الزلزال.