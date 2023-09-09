وثق أب مغربي لحظة بحثه عن أولاده تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وفي مشهد مؤثر، ظهر الأب وهو يسير فوق الأنقاض مرددًا “الله سيدي ربي مشان أولادي”، باحثًا عن أولاده تحت ركام المبنى الذي كانوا يسكنون فيه.

"الله سيدي ربي مشان أولادي".. مغربي يبحث برعب عن أولاده تحت الأنقاض#المغرب #مراكش pic.twitter.com/JpmNyMIB3H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2023

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة مبكرة اليوم السبت مما أدى إلى مقتل 632 شخصا على الأقل وإصابة 392 شخصا، وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة. كما قال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال هو الأعنف الذي يضرب البلاد منذ قرن.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن زلزالًا بهذه القوة غير شائع في المنطقة، مؤكدة أنه لم يضرب المنطقة زلزال مماثل منذ عام 1900، ومشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومترًا ومركزه جبال أطلس.