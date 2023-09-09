أعلن الجيش المغربي، اليوم السبت، نشر وحدات للتدخل وطائرات ومراكز لوجستية لتقديم الدعم الضروري لمتضرري الزلزال.

وقال الجيش في بيان أصدرته القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، إن العاهل المغربي محمد السادس أصدر تعليماته للجيش بالتدخل.

وأضاف الجيش أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

وأكد أنه تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجستية بعين المكان، بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والمساكن المتضررة.

◀️ بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القوات المسلحة الملكية تنشر بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية وكذا وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني. 📍الصور من اقليم تارودانت

(فيديو – القناة الأولى) pic.twitter.com/6CbbjQQKVJ — 2M.ma (@2MInteractive) September 9, 2023

ورصدت وسائل إعلام محلية، جلب القوات المسلحة لجرافات للمساعدة في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلا عن سيارات إسعاف تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ومساء الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن مئات القتلى والمصابين، وانهيار عدد من المباني، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.