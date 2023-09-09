منظمة الصحة العالمية: 300 ألف متضرر من زلزال المغرب

أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الجمعة، أثّر في أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال المكتب الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان، إن المنظمة “تعرب عن خالص تعازيها ودعمها لشعب المغرب المتضرر من الزلزال المأساوي الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وأدى إلى مقتل المئات وتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها”.

وشدد البيان على أن “فرق منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة الوطنية وضمان تقديم الخدمات الصحية بسرعة عند الحاجة”.

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة إلى 1037 قتيلًا و1204 جرحى من بينهم 721 في حالة حرجة، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.

وقالت الوزارة إن “عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس”، مشيرة إلى “تجنيد وحدات تدخّل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ”، بينما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

وقال المعهد الوطني الجيوفيزيائي بالمغرب، إن زلزال الجمعة هو الأقوى الذي يضرب المملكة في القرن الماضي. وشعر بالهزات أيضًا سكان الجزائر وموريتانيا المجاورتين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، إن “زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومترًا، ومركزه جبال الأطلس، على بعد 75 كيلومترًا جنوب شرق مراكش.

وضرب الزلزال مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الوضع صعب بشكل خاص في مراكش، حيث انهار عدد من المباني، وحوصر السكان تحت الأنقاض.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن تضرر بعض المباني، بما في ذلك الجدران الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة.