آخرها حالات تسمم في سجن عوفر.. هيئة الأسرى تكشف أبرز الانتهاكات بحق الفلسطينيين في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، إن عددًا كبيرًا من أسرى سجن عوفر، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

وأكد محامي الهيئة الفلسطينية الرسمية، تعرض الأسرى للتسمم، بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28 من الشهر الجاري، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة في البطن وإسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن إدارة السجون تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها إبقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كمًّا ونوعًا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.

وأضافت في بيان منفصل، إن الوضع العام الذي يعيشه الأسرى في سجن عوفر وفقًا لشهادات عدد من الأسرى الذين تمكن الطاقم القانوني للهيئة من زيارتهم خلال اليومين الماضيين، حيث أن الانتهاكات بحقهم ما زالت قائمة، والاعتداءات تسير في منحنى تصاعدي عقابي انتقامي.

وأوردت الهيئة أبرز الانتهاكات في التالي:

الوضع العام صعب جدًا، واستمرار سياسة الضرب والإهانة والشتم بالألفاظ النابية.

أي اعتراض أو نقاش للأسرى مع الإدارة حول الانتهاكات يعرّضهم لاعتداءات وحشية.

يسمح لهم بالخروج إلى الفورة لمدة 20 دقيقة فقط وهناك بعض الأقسام يسمح لهم بالخروج كل يومين أو 3 أيام مرة واحدة للاستحمام.

الأسرى الجدد ليس بحوزتهم ثياب سوى الملابس التي يتم منحهم إياها من قبل إدارة السجون، ومنذ 3 أشهر لا يوجد لديهم ملابس داخلية إلا التي يرتدونها.

يتم منح الأسرى “شامبو” للاستحمام علبة واحدة لجميع الأسرى بالغرفة، وفي الأحيان يتم الاستحمام من قبل الأسرى بالماء فقط دون مواد تنظيف أو تعقيم.

اكتظاظ الأقسام والغرفة وكثير من الأسرى ينامون على الأرض.

حرمان الأسرى المرضى من الأدوية والعلاجات.

لا توجد كراسي ولا طاولات بالغرف ويضطر الأسرى إلى الأكل على الأرض.

يوجد بالغرفة 6 أبراش ويوضع بالغرفة الواحدة 10 أسرى.