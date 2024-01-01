أبو عبيدة: استهداف 71 آلية خلال أربعة أيام وقتل 16 جنديا للاحتلال (فيديو)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها دمرت 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الأربعة الماضية، كما قتلت 16 جنديا إسرائيليا وأصابت العشرات منهم في محاور القتال المختلفة في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام في بيان مكتوب، مساء الاثنين، إن مقاتلي القسام تمكنوا “خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”، كما أكدوا “قتل 16 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة”.

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب نفذت “42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.

وذكر البيان أنه “تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع”، مشيرا إلى أن مقاتلي القسام أسقطوا “طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة ‘درون’ أخرى”.

وقال أبو عبيدة إن مقاتلي القسام “قصفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة (إم 90)”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام مقتل 15 جنديا من قوات الاحتلال بعد تفجير حقل ألغام في قوة خاصة شرقي حي التفاح، واستهداف 26 آلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لما قالت إنه لمشاهد من القتال في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، ومقطع فيديو لما قالت إنه “استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وسط جباليا البلد شمالي قطاع غزة”.

وذكرت القسام في بيانات مقتضبة خلال يوم الاثنين تنفيذ مقاتليها العمليات التالية: