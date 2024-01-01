أبو عبيدة: استهداف 71 آلية خلال أربعة أيام وقتل 16 جنديا للاحتلال (فيديو)
قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس“، إنها دمرت 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الـ4 أيام الماضية، كما قتلت 16 جنديا إسرائيليا وأصابت العشرات منهم في محاور القتال المختلفة في قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام في بيان مكتوب، مساء الاثنين، إن مقاتلي القسام تمكنوا “خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”، كما أكدوا “قتل 16 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة”.
وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب نفذت “42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.
وذكر البيان أنه “تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع”، مشيرا إلى أن مقاتليها أسقطوا “طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى”.
وقال أبو عبيدة ان مقاتلي القسام قصفوا “مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة (إم 90)”.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام مقتل 15 جنديا من قوات الاحتلال بعد تفجير حقل ألغام في قوة خاصة شرقي حي التفاح، واستهداف 26 آلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لما قالت إنه لمشاهد من القتال في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، ومقطع فيديو لما قالت إنه “استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وسط جباليا البلد شمال قطاع غزة”.
وذكرت القسام في عدة بيانات مقتضبة خلال يوم الاثنين عن تنفيذ مقاتليها عدة عمليات كالآتي:
- تفّجير حقل ألغام بقوة صهيونية خاصة بعد دخولها لموقع “الخليل” العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة، وقد أكد مجاهدونا مقتل 15 جنديًا في العملية، وشوهدت سيارات الاسعاف والمروحيات الصهيونية تهرع لنقل القتلى والجرحى.
- استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
- خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 26 آلية صهيونية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.
- مهاجمة تجمعً لآليات العدو شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.
- استهداف 5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة.
- تفّجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وتوقعهم بين قتيل وجريح.
- استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.
- قنص جندي صهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأكد المجاهدون مقتله.
- تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
- تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.
- استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.