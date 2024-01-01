إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في القدس المحتلة و”تحييد” المنفذ (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، إن حارسين أمنيين أصيبا بعملية طعن عند مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة معاليه أدوميم قرب مدينة القدس.

وبحسب الهيئة، أسفر الهجوم عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بجروح متوسطة في الجزء العلوي من جسدها، بينما أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى هداسا في القدس المحتلة.

وأضافت أنه تم “تحييد” المنفّذ وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ولم تُكشف عن هوية منفّذ عملية الطعن.

דיווח ראשוני על פיגוע דקירה במישור אדומים: 2 נפצעו באורח בינוני וקל, המחבל נוטרל@carmeldangor (צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/7z8w8N76NC — כאן חדשות (@kann_news) December 31, 2023

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل 86 يومًا إذ كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفًا و822 قتيلًا، و56 ألفًا و451 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.