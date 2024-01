الأونروا: إسرائيل قتلت 300 شخص في 180 من منشآتنا بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 300 شخص بعمليات قصف إسرائيلي استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة “إكس”.

وأضافت توما، أن “حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة”.

"We have recorded 180 hits on @UNRWA facilities, some direct hits, & as a result at least 300 people sheltering in these facilities were killed"@JulietteTouma @BBCNews: 1.4 million people in📍#Gaza sheltering in @UNRWA facilities & many more in the vicinity, sleeping outside. pic.twitter.com/Hct4kc6nLp — UNRWA (@UNRWA) December 31, 2023

وقالت “مرافقنا أصبحت ممتلئة تمامًا، ولذلك بدأ الناس النوم بالعراء”.

وفي تدوينة منفصلة، قالت الوكالة الأممية “بينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين”.

While the world is crowded with New Year's celebrations, the streets of southern📍#GazaStrip are crowded with displacement. pic.twitter.com/YubraXxZmP — UNRWA (@UNRWA) December 31, 2023

والجمعة، قالت الأونروا، في تدوينة على منصة “إكس”، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة “على طريق حدده الجيش”، مشيرة إلى أن قائد القافلة وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن إحدى الشاحنات أصيبت بأضرار.

Aid workers are #NotATarget Israeli soldiers fired at an aid convoy as it returned from northern📍#Gaza The convoy- vehicles marked with @UN – was south of #Gaza City, returning from delivering aid including flour.@TomWhiteGaza @JulietteTouma @nytimes https://t.co/bXNU2BmYB2 — UNRWA (@UNRWA) December 29, 2023

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.