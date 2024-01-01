سياسة|قطاع غزة

الأونروا: إسرائيل قتلت 300 شخص في 180 من منشآتنا بغزة

مدرسة تابعة للأونروا في رفح مكتظة بالنازحين
مدرسة تابعة للأونروا في رفح مكتظة بالنازحين (الأناضول)
1/1/2024

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 300 شخص بعمليات قصف إسرائيلي استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة “إكس”.

وأضافت توما، أن “حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة”.

وقالت “مرافقنا أصبحت ممتلئة تمامًا، ولذلك بدأ الناس النوم بالعراء”.

وفي تدوينة منفصلة، قالت الوكالة الأممية “بينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين”.

والجمعة، قالت الأونروا، في تدوينة على منصة “إكس”، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة “على طريق حدده الجيش”، مشيرة إلى أن قائد القافلة وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن إحدى الشاحنات أصيبت بأضرار.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات