الإحصاء الفلسطيني: 14 مليونا و630 ألف فلسطيني في العالم مع نهاية 2023

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2023 بلغ نحو 14 مليونا و630 ألفًا، وأشار إلى أن العام المنصرم شهد أكثر حصيلة للشهداء منذ النكبة.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز، اليوم الأحد، حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2023.

وفصّل الجهاز هذا الإحصاء قائلا “بلغ عدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2023 نحو 14.63 مليون فلسطيني؛ 5.55 ملايين في دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.56 ملايين في الدول العربية، ونحو 772 ألف في الدول الأجنبية”.

وذكر البيان، أنه “مع نهاية 2023، بلغت نسبة الأفراد دون 18 سنة 44%، ودون 30 سنة 65% من مجمل السكان في فلسطين، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين أعمارهم 65 سنة فأكثر 4%”.

عدد الشهداء الأكبر منذ النكبة

وأشار إلى أن “عام 2023 سجل أعلى نسبة قتلى بين الفلسطينيين منذ قيام إسرائيل في 1948”.

اتخذوها مساكناً وقبورا .. حياة مأساوية يعيشها الفلسطينيون داخل مدرسة حليمة السعدية شمال #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1i9BdLqA6J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2023

وكشف جهاز الإحصاء، أن “عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية 2023، بلغ 22404 شهداء، منهم 22141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 98% منهم في قطاع غزة”، مؤكدًا إلى أن هذا هو العدد الأكبر منذ النكبة.

وتشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت حتى اليوم الأخير من العام الحالي 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.