الجد “مفتاح الختيار” يروي بالذكاء الاصطناعي قصصًا عن شهداء فلسطين (فيديو)

روى الجد مفتاح الختيار، قصصًا بالذكاء الاصطناعي لشهداء فلسطين في غزة جراء الحرب الحالية المتواصلة منذ 87 يومًا، باعتبارهم ليسوا مجرد أرقام.

وأكد الختيار أن رواياته للقصص تأتي في إطار التأكيد على استمرار الصمود، قائلًا “ستبقى الحياة ما بقي من يحكي عنها، فالحكاية تُبقي الأثر وتواصل الوجود”.

وأضاف “يصفون الحرب على غزة بأنها حرب إبادة، والإبادة ليست إلا محاولة استئصال من الجذور بهدف محو أي أثر سابق أو لاحق للحياة، لكننا على كل حال مررنا بمحاولات سابقة لم يُكتب لها النجاح، لأننا نتوارث الحكاية”.

صديق الأطفال

ومن بين آلاف الحكايات، حكى الجد عبر الذكاء الاصطناعي قصة غازي طالب، وهو ممثل وفنان وناشط وقاص، وكان يسمى “صديق الأطفال”، وكان طالب قد كتب قبل استشهاده يقول “أنا كحكواتي كيف سأروي للأطفال قصصا ترفيهية وأنا أرى بعيني قصصا دموية، إن كنا إن شاء الله من الأحياء سنروي قصص البطولات والمجد”.

استشهد طالب يوم 9 ديسمبر/كانون الأول، مع زوجته وطفليهما جمال وريماس، وعلق الجد “أقول لك يا بني لا تقلق لأن هناك من سيروون عنك، وها آنا أفعل”.

كما حكى الجد قصة الشهيدة أسيل سفيان، طبيبة الأسنان المتميزة والطموحة، وقال “كانت تعمل طوال اليوم في علاج مرضى الأسنان بكل حب وإتقان، إنسانة جميلة بأخلاقها الحسنة وحبها للخير وحافظة لكتاب الله، كانت تحب البحر والمشي تحت المطر”.

استشهدت أسيل وانتهت حكايتها في الدنيا يوم 2 ديسمبر في مجزرة راح ضحيتها أكثر من 140 شهيدًا، من بينهم والدها ووالدتها وأشقاؤها.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.