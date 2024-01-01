الجزيرة مباشر تستطلع أراء الشارع الباكستاني بشأن الحرب على غزة (فيديو)

استطلعت الجزيرة مباشر أراء مجموعة من المواطنين في باكستان بشأن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعبر مواطنون في إسلام أباد عن أسفهم لاستمرار الحرب على القطاع، وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

ودعا مشاركون قادة العالم الإسلامي للوقوف معا لوقف الحرب.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للظلم والاضطهاد.