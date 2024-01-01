“القسام” تعلن السيطرة على طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، السيطرة على طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي كانت في مهمة استخبارية بشمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها سيطروا على طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية للعدو في بيت حانون بشمال قطاع غزة.

وفي بيان آخر قالت الكتائب “بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم البريج، يؤكدون نصب كمين محكم لقوة صهيونية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات العدو في المخيم، وفور دخول القوة الصهيونية للمنزل للاستراحة باغتوهم بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية فجر الاثنين مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق وشمال مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وفي هذا السياق أفادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة في محور وسط خان يونس، وأطلقوا قذيفة آر بي جي على آلية إسرائيلية فحققوا فيها إصابة مباشرة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد نحو 22 ألف شهيد، وأكثر من 56 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.