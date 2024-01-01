تحمل أسماء لافتة.. كتائب القسام تكشف عن منظومة صواريخها (فيديو)

كشفت “كتائب القسام” عن منظومة الصواريخ التي تمتلكها عبر مقطع فيديو بثته على حسابها في منصة “تليغرام”، مساء الأحد.

وجاءت منظومة في الفيديو الصواريخ كالتالي:

صاروخ “قسام” نسبة للشيخ عز الدين القسام

يصل المدى الأقصى له (20 كلم) ووزن الرأس الحربي (30 كليو غرامات) وتم إنتاجه عام 2012.

عائلة صاروخ “قسام” بها 4 أنواع هي: Q20 – Q18 – Qc20 – Q12.

صاروخ “سجيل”

المدى الأقصى له (55 كلم) ووزن الرأس الحربي (50 كليو غرامات).

عائلة صاروخ “سجيل” بها 5 أنواع هي: S40 – S55 – S16 – S30 – S50

صاروخ “M90” نسبة للشهيد القائد القسامي إبراهيم المقادمة

يصل المدى الأقصى له (90 كلم) ووزن الرأس الحربي (50 كليو غرامات).

عائلة صاروخ “مقادمة” هي: M90 – M75.

صاروخ “جعبري” نسبة للشهيد القائد القسامي أحمد الجعبري

يحمل الرمز (J90) ويصل المدى الأقصى له (90 كلم) ووزن الراس الحربي (40 كليو غرامات) كما يوجد منه صاروخ آخر برمز (J80).

صاروخ “عطار” نسبة للشهيد القائد القسامي رائد عطار

يحمل الرمز (A120) ويصل المدى الأقصى له (120 كلم) ووزن الرأس الحربي (80 كليو غرامات)، كما يوجد منه صاروخ آخر يحمل الرمز ( A80).

صاروخ “أبو شمالة” نسبة للشهيد القائد القسامي محمد أبو شمالة

يحمل الرمز (SH) ويصل المدى الأقصى له (80 كلم) ووزن الرأس الحربي (150 كليو غرامات).

صاروخ “رنتيسي” نسبة للشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي

يحمل الرمز (R170) ويصل المدى الأقصى له (170 كلم) ووزن الراس الحربي (100 كليو غرامات)، كما يوجد منه صاروخ آخر يحمل الرمز (R160).

صاروخ “عياش” نسبة للشهيد المهندس يحيى عياش