تحمل أسماء لافتة.. كتائب القسام تكشف عن منظومة صواريخها (فيديو)
1/1/2024
كشفت “كتائب القسام” عن منظومة الصواريخ التي تمتلكها عبر مقطع فيديو بثته على حسابها في منصة “تليغرام”، مساء الأحد.
وجاءت منظومة في الفيديو الصواريخ كالتالي:
صاروخ “قسام” نسبة للشيخ عز الدين القسام
- يصل المدى الأقصى له (20 كلم) ووزن الرأس الحربي (30 كليو غرامات) وتم إنتاجه عام 2012.
- عائلة صاروخ “قسام” بها 4 أنواع هي: Q20 – Q18 – Qc20 – Q12.
صاروخ “سجيل”
- المدى الأقصى له (55 كلم) ووزن الرأس الحربي (50 كليو غرامات).
- عائلة صاروخ “سجيل” بها 5 أنواع هي: S40 – S55 – S16 – S30 – S50
صاروخ “M90” نسبة للشهيد القائد القسامي إبراهيم المقادمة
- يصل المدى الأقصى له (90 كلم) ووزن الرأس الحربي (50 كليو غرامات).
- عائلة صاروخ “مقادمة” هي: M90 – M75.
صاروخ “جعبري” نسبة للشهيد القائد القسامي أحمد الجعبري
- يحمل الرمز (J90) ويصل المدى الأقصى له (90 كلم) ووزن الراس الحربي (40 كليو غرامات) كما يوجد منه صاروخ آخر برمز (J80).
صاروخ “عطار” نسبة للشهيد القائد القسامي رائد عطار
- يحمل الرمز (A120) ويصل المدى الأقصى له (120 كلم) ووزن الرأس الحربي (80 كليو غرامات)، كما يوجد منه صاروخ آخر يحمل الرمز ( A80).
صاروخ “أبو شمالة” نسبة للشهيد القائد القسامي محمد أبو شمالة
- يحمل الرمز (SH) ويصل المدى الأقصى له (80 كلم) ووزن الرأس الحربي (150 كليو غرامات).
صاروخ “رنتيسي” نسبة للشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي
- يحمل الرمز (R170) ويصل المدى الأقصى له (170 كلم) ووزن الراس الحربي (100 كليو غرامات)، كما يوجد منه صاروخ آخر يحمل الرمز (R160).
صاروخ “عياش” نسبة للشهيد المهندس يحيى عياش
- يحمل الرمز (AYYASH) ويصل المدى الأقصى له (250 كلم) ووزن الرأس الحربي (250 كليو غرامات).
المصدر : الجزيرة مباشر