جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر تسريح 5 ألوية من المعركة البرية في غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تسريح 5 ألوية قتالية من المعركة البرية في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إنّه “وفقًا لتقييم الوضع، وتطوّر القتال في قطاع غزة، قرر الجيش تسريح 5 ألوية قتالية من المعركة البرية في القطاع، تتمثل في لواء الاحتياط 551، ولواء 14، وثلاثة ألوية تدريب”.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انسحب مقاتلو لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة، وفق ما أورده موقع (واللا) الإخباري والقناة (12).

ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش عن مقتل 506 جنود، من بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.