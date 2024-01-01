جيش الاحتلال الإسرائيلي: 29 جنديا قتلوا في “حوادث ونيران صديقة” بمعارك غزة

قالت هيئة البث العبرية اليوم الاثنين، إن بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن 29 جنديا قتلوا بحوادث عملياتية خلال المعارك البرية في غزة، بينهم 18 بـ”نيران صديقة”.

وأفادت الهيئة بأنه وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، قتل منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة (في27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) 170 جنديا، بينهم 29 بحوادث عملياتية.

وحول الجنود الذين قتلوا بحوادث عملياتية قالت الهيئة: قُتل 18 جنديا من الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة، و2 نتيجة إطلاق الرصاص و9 جنود إسرائيليين بحوادث ذخيرة أو أسلحة أو دهس.

وبحسب هيئة البث كان الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن هو ما بين 12 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، حين سقط 6 جنود من جيش الاحتلال بحوادث عملياتية.

ومنذ بداية المعارك، سقط جنديان على الجبهة الشمالية نتيجة لحوادث تتعلق بالذخيرة والأسلحة أو حوادث دهس.

وفي القيادة الوسطى سقط جندي نتيجة إطلاق نار خاطئ، وسقط جندي آخر بحادث سير.

وتشير معطيات الجيش المنشورة اليوم، إلى مقتل 506 جنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 172 منذ بداية الحرب البرية.

وكانت آخر حصيلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي المقتولين بنيران صديقة في قطاع غزة، قد صدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول، وبلغت 20 جنديا، وفق إذاعة الجيش الرسمية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد نحو 22 ألف شهيد، وأكثر من 56 ألف جريح، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.