جيش الاحتلال يعلن إصابة 41 ضابطا وجنديا خلال 24 ساعة

أصيب 41 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 28 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق بيانات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطبقا لبيانات جيش الاحتلال المنشورة على حسابه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2234.

ووفقا لما نشره الجيش، بلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الأحد 2193، ما يعني أن 41 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا منذ أمس.

وتفيد البيانات أن 28 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تحديد مواقع إصابة الآخرين.

وتشير معلومات الجيش إلى زيادة عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، الاثنين، إلى 965 ارتفاعا من 937 يوم أمس.

ووفقا للبيانات، فإن بين المصابين بالمعارك في قطاع غزة 211 بحالة خطرة و347 متوسطة و379 طفيفة.

كما تشير بيانات جيش الاحتلال إلى أنه بحلول اليوم الاثنين، ما زال 454 جنديا وضابطا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 45 بحالة خطرة و272 بحالة متوسطة و137 طفيفة.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى، فقد ارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 507 بينهم 173 قُتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال ينشر أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.