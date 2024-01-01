لا يوجد مبنى سليم.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في محيط مستشفى الرنتيسي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، حجم الخراب الذي خلفته القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمالي قطاع غزة، وخاصة في محيط مستشفى الرنتيسي.

وظهرت غالبية المباني في محيط المستشفى مدمرة كليًّا، والشوارع وقد جرفتها الآليات الإسرائيلية.

وقد دوّت أثناء التصوير أصوات طلقات رصاص في محيط المنطقة، وأصوات مسيّرات إسرائيلية.

ومنذ توغل القوات الإسرائيلية في غزة، شهد محيط مستشفى الرنتيسي قتالًا عنيفًا بين مقاتلي القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، وجيش الاحتلال الذي شدّد قبضته على شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال أخرج أكثر من 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًّا من الخدمة، كما استهدف 140 مؤسسة صحية وأثر في تقديمها الخدمة الصحية، واستهدف 102 سيارة إسعاف ودمرها بشكل كامل.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.