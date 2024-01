لرفعها أمام المحاكم الدولية.. حماس تطالب الصليب الأحمر بتوثيق “انتهاكات” إسرائيل ضد الأسرى

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوثيق انتهاكات إسرائيل التعسّفية والممنهجة ضد الأسرى، لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، “نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن من سوء تغذية وإهمال طبي يتم بشكل تعسّفي وممنهج”.

والسبت، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن 80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي “يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية”.

.@MiddleEastEye translates testimonies from recently released civilian detainees by the Israeli army, shedding light on the experiences faced by thousands of Palestinians in Israeli prisons—A scene echoing a key reason behind the events on October 7. pic.twitter.com/cRaUM2ODS7

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 29, 2023