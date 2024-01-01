مشاهد حصرية لاستهداف “كتائب المجاهدين” زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل غزة (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر، مساء الأحد، مشاهد حصرية من استهداف “كتائب المجاهدين” زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل غزة.

وأظهر أحد المشاهد استهداف كتائب المجاهدين “زورق حربي صهيوني في البحر غرب مدينة غزة بصاروخ (سعير)”.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.

وقال سالم عطا الله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية للجزيرة مباشر”ما عرضناه من استهداف زوارق للاحتلال جزء من مشاركتنا في الدفاع عن شعبنا”.

وأضاف أن المقاومة أفشلت كل مخططات حكومة الاحتلال في غزة، وتابع “نعمل بتنسيق مع فصائل المقاومة كافة في غزة ونحن جزء أصيل من غرفة العمليات المشتركة”.

وكانت الكتائب قد نشرت عبر صفحتها على تليغرام مشاهد أخرى للأسلحة والمعدات التي استولت عليها بعد معارك في قطاع غزة. وأكدت أنها خلال القتال تمكنت من قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محاور القتال المختلفة.