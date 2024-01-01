مع الدقائق الأولى للعام الجديد.. القسام تقصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة بصواريخ “M90” (فيديو)

دوت صافرات الإنذار في الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ومستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقة صواريخ كبرى من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها “قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز (M90) رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

كما نشرت الكتائب مقطعا مصورًا لعملية إطلاق الصواريخ.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رشقة كبيرة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

ووفق الإذاعة فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، والمناطق المجاورة لها، من بينها مدن ريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية.

كما دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.