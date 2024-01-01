نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2023 والاحتلال يُبعد عنه 1105 فلسطينيين

اقتحم أكثر من 48 ألف مستوطن المسجد الأقصى خلال عام 2023، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في الدائرة أن 48 ألفا و223 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال العام المنقضي.

وأشار إلى أن 3086 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتسمح سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الحرم القدسي رغم احتجاجات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ومطالبتها بوقف هذا الأمر.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد اليهودية، وسط حماية من قوات الاحتلال للمستوطنين، الذين يؤدون طقوسا تلمودية.

وبالتزامن مع عمليات الاقتحام، تمنع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول، مما يتسبب في انخفاض أعداد المصلين.

“1105 قرارات إبعاد”

من جهته، قال “مركز معلومات وادي حلوة” الحقوقي إن سلطات الاحتلال أصدرت 1105 قرارات إبعاد لمقدسيين خلال عام 2023.

وأوضح المركز “من بين قرارات الإبعاد 568 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و412 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و29 قرار إبعاد عن مدينة القدس” المحتلة.

وذكر أنه رصد “209 عمليات هدم في القدس، شملت جميع البلدات والأحياء في المدينة، ومنها 68 عملية جرت خلال فترة الحرب” التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورصد المركز 3261 حالة اعتقال في مدينة القدس خلال 2023، بينها “53 طفلا أقل من جيل المسؤولية، و643 فتى، و165 من الإناث”.

وأشار إلى تسجيل “987 حالة اعتقال” منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام.

وأضاف أنه رصد استشهاد 21 فلسطينيا من سكان المدينة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عام 2023، منهم 14 منذ بدء الحرب على غزة.