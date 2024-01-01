وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والحوثيين.. المدمرة الإيرانية “ألبرز” تدخل البحر الأحمر

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن المدمرة البحرية الإيرانية “ألبرز” دخلت البحر الأحمر، مع تصاعد التوترات في الممر المائي المهم وسط الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وتعرض السفن المرتبطة بإسرائيل لهجمات من جانب الحوثيين في اليمن.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن مهمة “ألبرز” لكنها قالت إن سفنا حربية إيرانية تعمل في المنطقة “لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام” منذ عام 2009.

وقالت “تسنيم” إن المدمرة “ألبرز” دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، دون أن تذكر توقيتا.

وأفادت قناة برس تي.في التلفزيونية الإيرانية بأن السفينة، وهي من طراز “ألفاند” انضمت إلى الأسطول 34 للبحرية الإيرانية إلى جانب سفينة الدعم “بوشهر” وقامت بدوريات في خليج عدن وشمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب منذ عام 2015.

وعام 2019، انضمت المدمرة “ألبرز” إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة.

وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران عام 1972، وتزن 1550 طناً وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، الأحد، عن مقتل 10 من أفراد قواتها البحرية، بنيران أمريكية في البحر الأحمر.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم

وبينما كانتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تمارسُ مهامَّها… pic.twitter.com/jPWkj0PWuc — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 31, 2023

ووفق غرفة الشحن الدولية، يمر 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر الذي يوفّر طريقا مختصرا عبر قناة السويس.

وبداية الشهر الماضي، أنشأت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات للبحر الأحمر بعد سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات شنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، ما دفع شركات شحن بحري لتعليق عمليات العبور في المنطقة.

وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت إيران بـ”التورّط بشكل كبير” في هجمات الحوثيين، وتنفي إيران هذه الاتهامات وتشير إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد.