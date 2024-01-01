وسط صراخ الجرحى وعجز الأطباء.. الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع في مستشفى الشفاء شمالي غزة (فيديو)

في اليوم الأول من العام الجديد، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع داخل مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة، في ظل وجود عشرات المصابين وتوقف الخدمات الطبية.

وظهرت أروقة المستشفى في وضع كارثي، حيث يرتمي المرضى والجرحى على الأرض وعلى الأسرة بأعداد كبيرة، وظهر بعضهم وهم يصرخون من شدة الألم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بضرورة نقل بعض الإصابات خارج قطاع غزة، أو تفعيل غرفة العمليات داخل المستشفى، التي توقفت بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى واعتقال عدد من الأطباء، من بينهم مدير المستشفى محمد أبو سلمية.

ويعاني شمالي غزة بشكل عام من صعوبة وصول المساعدات، خاصة إلى القطاع الطبي، ويعاني مستشفى الشفاء بشكل خاص من نقص الأدوية والأدوات والمعدات الطبية بعد أن دمر الاحتلال ما كان لدى المستشفى منها.

" مقبرة مجمع الشفاء الطبي '' …

هل كنا نتخيل يوما ان نقرأ هذه العبارة ! . pic.twitter.com/O5w8XhKVm5 — باسل ابو حسان (@BasilPal90) December 26, 2023

وكان مستشفى الشفاء، الأكبر في غزة، هدفًا لجيش الاحتلال مع بداية المرحلة البرية من حربه الضارية على القطاع، وعاث فيه دمارا وفسادا، فخرج من الخدمة، ثم تمكن عدد قليل من الأطباء والممرضين من إعادة تشغيله “جزئيا” لتقديم الرعاية الأولية للجرحى والمرضى، ولا تزال أقسامه الحيوية خارج الخدمة لعدم توفر المقومات البشرية والطبية.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال أخرج أكثر من 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًّا من الخدمة، كما استهدف 140 مؤسسة صحية وأثر في تقديمها الخدمة الصحية، واستهدف 102 سيارة إسعاف ودمرها بشكل كامل.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.