يقيمون في خيمة على أطلال منزلهم المدمر.. الجزيرة مباشر تلتقي مَن بقي من عائلة “أبو قوطة” في رفح (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، مَن بقي من عائلة “أبو قوطة” التي قصف الاحتلال منزلها في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويعيش عدد من أفراد العائلة في الوقت الحالي في خيمة بدائية أمام بيتهم المدمر، رافضين النزوح إلى أي مكان آخر في رفح أكثر أمنًا.

وقالت إحدى ناجيات العائلة للجزيرة مباشر، إن الغارة تسببت في استشهاد 25 فردًا كانوا في المنزل، بينهم 17 من عائلة “أبو قوطة”.

مجزرة في مدينة #رفح .. طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج الاصابات و الشهداء من المنزل عائلة، أبو قوطة بعد ان تم استهداف المنزل.

تصوير | فراس أبو شرخ pic.twitter.com/zwugkkler9 — فلسطين بوست (@PalpostN) October 7, 2023

وعن إقامتها في خيمة مقابل منزلها، قالت “وين بدي أروح، لن أجد مكانًا أفضل من هنا، في كل صباح أقف على بيتي المدمر وأبكي، لكننا صامدون”.

وقالت ناجية أخرى “لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، هذه خدعة من الاحتلال، حتى رفح لا يوجد فيها شارع إلا وبه منزلان مدمران على الأقل”، مبررة بذلك عدم تركهم للمنطقة.

وأضافت “هنا اتربينا كلنا، أنا وجميع إخوتي، وهنا أيضًا استشهدوا كلهم”.

شهداء قصف منزل مجزرة عائلة أبو قوطة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة 1-الشهيد/محمد عبدالقادر أبو قوطة

2-الشهيد/يوسف محمد أبو قوطة

3-الشهيد/مهند سليم أبو قوطة

4-الشهيدة/آية سليم أبو قوطة

5-الشهيد/محمد سليم أبو قوطة

6-الشهيدة/رهف سليم أبو قوطة

7-الشهيدة/فاتن حامد أبو قوطة

8-الشهيد/محمد… — الحـكـيم (@Hakeam_ps) October 8, 2023

وحكت بأسى اللحظات الأولى للقصف، وكيف فوجئوا به، وقالت “اليهود خدعونا، أخبرونا في المنطقة أنهم سيقصفون أحد المنازل ولكن ليس منزلنا، وبالتالي جاء جميع سكان الحارة وتجمعوا بالقرب من منزلنا، ثم قصفونا”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.