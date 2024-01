“استخفاف بالقانون الدولي”.. حماس تنتقد موقف بلينكن من دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموقف الأمريكي من الدعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ووصفته بأنه “استخفاف بالقانون الدولي ومحاولة أمريكية لتعطيل الدعوى”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال أمس الثلاثاء، إن إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها على غزة “لا قيمة لها”.

ورفعت جنوب إفريقيا، قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل للحرب.

وقالت حماس في بيانها اليوم الأربعاء، إن المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأمريكي، استخفاف بالقانون الدولي ومحاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع.

Following the latest South African statements, the Ambassador of Israel to Pretoria has been recalled to Jerusalem for consultations. pic.twitter.com/yOSWD8TvhZ

— Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 20, 2023