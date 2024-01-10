الأمم المتحدة توجه خطابا للحكومة المصرية بشأن “القمع المتواصل” ضد صحفيي الجزيرة

وجهت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن سول، خطابا إلى الحكومة المصرية بشأن استهداف صحفيين في شبكة الجزيرة الإعلامية.

وعبر المقرران الأمميان عن قلقهما من إعادة إدراج السلطات المصرية تسعة صحفيين من الجزيرة على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في قوائم سابقة صدرت عامي 2017 و2021.

وكشف الخطاب عن مراسلات سابقة بين الأمم المتحدة والسلطات المصرية، وأشار إلى ملاحظة سابقة متعلقة بتعديلات قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون الجمعيات وقانون التظاهر والمراسيم المرتبطة بها، “وعدم توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وجدد الخطاب قلق الأمم المتحدة بخصوص فترات الحبس الاحتياطي الطويلة وإساءة استخدام إجراءات الإدراج في قائمة الإرهاب والمصطلحات الفضفاضة والغامضة في قانون مكافحة الإرهاب، واستمرار عدم الامتثال للمعايير الدولية بشأن الإرهاب والمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

قوائم الإرهاب

وقالت الأمم المتحدة إنه وفقا للمعلومات التي تلقتها فقد صدر قرار بإعادة إدراج 81 فردا على قوائم الإرهاب بينهم 9 صحفيين ومذيعين في قناة الجزيرة على قائمة مراقبة الإرهاب الجديدة لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار القانونية الناجمة عن ذلك وفقا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جوازات السفر.

وأفادت بأن صحفيي الجزيرة المشمولين بالقرار هم، أنس زكي عبد الحليم خليل، أحمد عبد الرحمن أحمد حسين، محمد عثمان ماهر محمد عقل، عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين، أيمن محمد شفيق محمد عزام، عمرو محمود أحمد سلامة القزاز، أبو بكر حمدي كمال مشالي، سامحي مصطفى أحمد عبد العليم، وسالم عادل سالم المحروقي.

واعتبرت الأمم المتحدة تجديد إدراج العاملين في قناة الجزيرة على قوائم الإرهاب، شكلا من أشكال استخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب، وجزءا من حملة قمع أوسع نطاقا على قناة الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر بالتوازي مع القيود المستمرة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل عام.

وأشارت إلى أنه تم حظر موقع الجزيرة الإلكتروني في مصر في 2017، بتهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وهو ادعاء تنفيه شبكة الجزيرة.

ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم

وتطرق الخطاب إلى اعتقال الزميلين الصحفيين في قناة “الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم في مصر.

وذكر الخطاب “وفقا للمعلومات الواردة، تم القبض على اثنين من صحفيي الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم نعمة الله وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، عندما ذهبا إلى مصر في عطلتين منفصلتين لزيارة الأسرة، ووجهت إليهما تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .. فقد تم القبض على بهاء الدين إبراهيم من مطار برج العرب بالإسكندرية أثناء عودته إلى قطر في فبراير 2020، وهو محتجز حاليًا في قسم أول بسجن مدينة بدر، ووفقاً للتقارير الواردة، فقد تعرض للصعق الكهربائي وأبقته السلطات معصوب العينين لمدة 75 يوماً، ومنذ اعتقاله تجدد النيابة العامة حبسه احتياطيا كل 45 يومًا”

وأضاف الخطاب” تم القبض على ربيع محمد عبد الواحد الشيخ لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في أغسطس 2021، وهو محتجز حاليًا في سجن طرة. ويعتقد أن اعتقاله جاء انتقاما مباشرا لتسجيل صوتي دعا فيه كاتب عمود مصري للتحدث في مقابلة مباشرة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي”.

وتابع المقرران الأمميان في خطابهما إلى الحكومة المصرية” بينما لا نريد أن نحكم مسبقًا على دقة هذه الادعاءات، فإننا نعرب عن قلقنا إزاء إعادة إدراج الصحفيين التسعة في قناة الجزيرة على قائمة مراقبة الإرهاب الجديدة، وتجديد القرارات السابقة المتخذة في عامي 2021 و2017، واعتقال واحتجاز الصحفيين بهاء الدين نعمة الله وربيع الشيخ، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في حرية التعبير أثناء عملهم الصحفي.

وأضاف المقرران” نكرر مخاوفنا بشأن تدهور مساحة العاملين في مجال الإعلام بمصر والتأثير المروع لمثل هذه القوائم على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في البلاد، ونعرب عن قلقنا العميق من أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تبدو وكأنها جزء من نمط منهجي من سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب والأمن القومي، مما يقوض الحقوق الأساسية للأفراد وسيادة القانون في مصر”.

وتابعا ” تماشيًا مع رسالتينا السابقتين لعام 2023 و2022 نكرر مرة أخرى مخاوفنا بشأن غموض تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي في مصر، والتي يتم إساءة استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، من بين أمور أخرى. ولذلك، فإننا نحث حكومتكم على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والمراسيم المرتبطة بها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكتب المقرران في الخطاب “نعرب عن مخاوفنا الجدية بشأن عدم وجود ضمانات كافية لمنع سوء استخدام القوانين والإجراءات، وكذلك عدم وجود وسيلة واضحة تضمن أن وضع الأفراد أو المجموعات على قائمة مراقبة الإرهاب لإجراءات ضرورية ومتناسبة وأن تكون فقط رداً على عمل إرهابي فعلي ومميز وقابل للقياس أو تهديدات واضحة بارتكابه عمل إرهابي ولن يتم ذلك إلا من خلال تعريف مناسب للأعمال الإرهابية ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة بدقة بما في ذلك الكشف عن المعلومات والأدلة ذات الصلة وإتاحة الفرصة للطعن بفعالية في هذه الادعاءات”.

وانتقد الخطاب العقوبات الناجمة عن الإدراج في قوائم الإرهاب “عقوبات تجميد الأصول وفرض حظر على السفر والقيود الأخرى قد يكون لها أيضًا عواقب وخيمة على الأفراد المتضررين وأسرهم وحرمانهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع” نلاحظ أيضًا بقلق أن الادعاءات المذكورة أعلاه تبدو جزءًا من حملة قمع متواصلة ضد صحفيي الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر. ونذّكر أن منتج الأخبار بقناة الجزيرة محمود حسين، اعتقل عام 2016 ثم أطلق سراحه عام 2021″.

وطالب المقرران الأمميان السلطات المصرية بتقديم “معلومات عن الأساس القانوني والواقعي لإدراج صحفيي الجزيرة في قائمة الإرهاب ومدى توافقه مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكيفية احترام مبدأ الضرورة والتناسب والإجراءات القانونية الواجبة”.

كما طالب المسؤولان الأمميان الحكومة المصرية بتقديم معلومات عن التهم الموجهة إلى الصحفيين بهاء نعمة الله وربيع الشيخ والأساس الواقعي والقانوني لاستمرار حسبهما احتياطيا ومدى توافق هذا الإجراء مع حقوق الإنسان في مصروالالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتضمن الخطاب أيضا المطالبة بتقديم معلومات إضافية عن كيفية امتثال تدابير مكافحة الإرهاب المعتمدة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 والفهم الدقيق لتعريف الإرهاب على النحو الذي توضحه قواعد القانون الدولي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1566 (2004) والتعريف النموذجي للإرهاب المنصوص عليه في ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

والمطالبة أيضا بتقديم معلومات عن الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة لصحفيي الجزيرة بهاء الدين إبراهيم نعمة الله وربيع الشيخ، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام والحق في التواصل مع العالم الخارجي (أي الأسرة والمحامي)، والحق في المثول أمام المحكمة على وجه السرعة بعد القبض عليهم.

كذلك “تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيق قضائي أو غير قضائي، قد يكون تم إجراؤه، فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بأن بهاء الدين إبراهيم تعرض للتعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة وعلى استنتاجات هذه التحقيقات. وفي حالة عدم إجراء أي تحقيق، يرجى توضيح مدى توافق ذلك مع اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدقت عليها مصر في 25 يونيو 1986”.

وطالب المقرران الأمميان السلطات المصرية بالرد على خطابهما في عضون 60 يوما، كما حثا السلطات باتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها.