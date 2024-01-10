الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط احتياط بمعارك وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 186.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن “الرائد احتياط ألكانا نيولاندر (24 عامًا) من إفرات- مسعف قتالي في وحدة بيزك- سقط في معركة وسط قطاع غزة” دون ذكر تفاصيل عن ظروف مقتله.

وقالت الهيئة “سمح جيش الدفاع صباح اليوم (الأربعاء) بنشر خبر مقتل المساعد من قوات الاحتياط ألكانا نيولاندر”، وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 520.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية الرسمية أن المعركة التي سقط فيها نيولاندر، شهدت كذلك إصابة جندي احتياط في كتيبة من لواء “يفتاح” بجروح خطرة.

العدوان على غزة

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، هاجمت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى، في ذلك اليوم، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.