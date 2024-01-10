الحوثيون: استهداف سفينة أمريكية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمسيّرات (فيديو)

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم قوات الجيش التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، إن الجماعة هاجمت سفينة أمريكية “تقدم الدعم” لإسرائيل بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيّرة.

وأضاف سريع في كلمة بثها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن العملية كانت “ردًا أوليًا” على هجوم أمريكي سابق أسفر عن مقتل 10 من أعضاء الجماعة.

وشدد على أن جماعة الحوثي “لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا”.

وتابع “مستمرون في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وأكد المتحدث العسكري حرص جماعة الحوثي على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى الوجهات كافة “عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: : { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيم بعونِ اللهِ تعالىِ نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في… pic.twitter.com/IujsvS3fV5 — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 10, 2024

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إغراق قواتها 3 زوارق تتبع الحوثيين ومقتل طواقمها، بعد إطلاقهم النار على سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأمريكية، فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليوم نفسه مقتل وفقدان 10 من أفراد قواتها البحرية بـ”اعتداء أمريكي” في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن قواتها أسقطت بالتعاون مع قوات بريطانية، 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون في هجومهم السادس والعشرين ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، مساء الثلاثاء.

وباستهداف السفينة الأمريكية، تدخل التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد جديدة، بعد أن كان الحوثيون يستهدفون، في إطار التضامن مع قطاع غزة، سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وفي 18 ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددًا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قالَ تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ.

نفذتِ القواتُ البحريةُ… pic.twitter.com/Dx7hkIX6AC — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 3, 2024

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.