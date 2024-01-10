السودان.. الجيش و”الدعم السريع” يتبادلان اتهامات بحرق مقار ومخازن في الخرطوم

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، الاتهامات بحرق مقار شركات عامة وخاصة ومخازن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في بيان: “مواصلة لنهجها التدميري للمرافق العامة والخاصة واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد، أقدمت المليشيا (الدعم السريع) ليلة أمس الاثنين على إضرام النار في برج الساحل والصحراء بالخرطوم مما أدى إلى احتراقه بالكامل”.

وذكر البيان أن “البرج هو أحد المعالم الرئيسة بالعاصمة الخرطوم ويضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء (بنك إقليمي)”.

من جانبها، قالت “الدعم السريع”، في بيان عبر منصة “إكس” إن الجيش “قصف مخازن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونسيف) بمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم مما تسبب في تدميرها واحتراق محتوياتها”.

قصف طيران مليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابية مساء اليوم الثلاثاء، مخازن منظمة اليونيسف بمنطقة سوبا جنوب الخرطوم مما تسبب في تدمير المبنى واحتراق محتوياته. إن قوات الدعم السريع تدين وبأشد العبارات استهداف مقار المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني التي تقوم بجهود… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) January 9, 2024

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني والمنظمة الأممية بشأن هذا الاتهام، حتى الآن.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.