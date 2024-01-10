القسام تبث مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور القتال بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد رصد القسام لآليات الاحتلال قبل استهدافها بقذائف الياسين 105، رغم وجود طائرات استطلاع وآليات محصنة، واستقبال الجنود المعلومات على مدار الساعة، ووجود أنظمة رؤية وحماية على الآليات.

وأظهر المقطع عملية استهداف دبابات إسرائيلية وتفجيرها، سواء أثناء تحركها أو أثناء تمركزها في مناطق التوغل.

وأظهرت الصور عمليات الرصد لأماكن تموضع قوات الاحتلال واستهدافها بقذائف الهاون، كما ظهر في المقطع عمليات اشتباك مباشر بالأسلحة مع جنود العدو المتحصنين في بعض المباني.

وأظهرت كذلك استهداف جنود الاحتلال بقذائف (TBG).

ونشرت القسام صورًا لمسيَّرة إسرائيلية وبندقية وذخائر استولى عليها مقاتلوها، وكذلك صور لحطام الآليات الإسرائيلية المدمرة.

كان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قد ذكر في بيان، أمس الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23210 شهداء، و59167 جريحًا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى التسبب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص (85% من تعداد السكان)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.