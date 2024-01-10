القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية أثناء مهمة استخباراتية في شمالي قطاع غزة (فيديو)

استولت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على طائرة مسيَّرة إسرائيلية أثناء مهمة استخباراتية لها بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القسام أحد المقاومين وهو يقوم بفحص المسيَّرة، عقب فك أجزاء منها وإعادتها إلى مكانها في الطائرة واستعراضها من جميع الجهات.

وتخوض كتائب عز الدين القسام معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع المحاور بالقطاع، وأعلنت مرارًا الاستيلاء على العديد من المعدات الإسرائيلية، خلال القتال الشرس الذي تخوضه مع جنود الاحتلال.

مقتل 22 جنديا إسرائيليًّا

وأعلنت القسام، أمس الثلاثاء، قتل 22 جنديًّا إسرائيليًّا من المسافة صفر في معارك قطاع غزة، بجانب تدمير 42 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا خلال الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” إن مقاتليها أوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة.

وأكد أنه تم خلال هذه المهمات العسكرية استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص.

وبيَّن أن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا، وأكد “نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه مروحية في سماء القطاع”.

كما كشف عن إسقاط مقاتلي القسام طائرة استطلاع من طراز “هيرمز 900” واستيلائهم على طائرة “Skylark” وطائرتي “درون”.